Павлодарец остался без авто из-за странных маневров на дороге

Нетрезвого павлодарца обнаружили за рулем автомобиля, выполняющего странные маневры на дороге. Его машину отправили на штрафстоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 1587 правонарушений пресечено в Павлодарской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок".

"Полицейские региона следят за надлежащим соблюдением водителями и пешеходами правил дорожного движения, а также осуществляют проверки отгонных точек и крестьянских хозяйств на предмет выявления иностранной рабочей силы и проживания иногородних граждан", - рассказал начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

В результате нарушители были наказаны за распитие спиртного в общественных местах, разговор по телефону во время езды, превышение скорости и факты мелкого хулиганства.

"Самая страшная проблема на наших дорогах - пьяные за рулем. Это факт. Пьяные водители становятся причиной ДТП, зачастую с человеческими жертвами. Так, привлечены к ответственности за езду в пьяном виде 34 водителя", - отметил Куаныш Мустафинов.

К примеру, на автодороге Павлодар - Шарбакты полицейские обратили внимание на странные маневры впереди едущей автомашины Nissan.

"Иномарка то выезжала на обочину, то возвращалась обратно на трассу. Как оказалось, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, установлено, что в июне прошлого года мужчину уже задерживали за рулем с признаками опьянения, но он вновь сел за руль автомобиля под хмельком", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Автомашину водворили на штрафную стоянку.

В ведомстве напомнили, что ОПМ "Правопорядок", направленное на борьбу с преступностью, предупреждение правонарушений и обеспечение общественной безопасности, продлится до 30 июня.

Департамент полиции призвал граждан отнестись к проведению мероприятия с пониманием и предъявлять документы по требованию сотрудников полиции.

Отметим, что по ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Эти же действия, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, влекут административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 8 лет.

Ранее в Павлодаре полицейские выявили водителя автобуса Volkswagen в наркотическом опьянении. Его привлекли к административной ответственности - мужчину подвергли аресту на 15 суток.