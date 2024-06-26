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Хищение 5 млрд тенге при строительстве метро в Алматы: 10 обвиняемым вынесли приговор

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Метро
Метро. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Суд в Алматы вынес приговор 10 лицам, которые похитили 5 миллиардов тенге при строительстве двух станций метро с 2018 по 2020 год, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Алмалинский районный суд вынес приговор 10 лицам, обвиняемым в хищении более 5 млрд тенге бюджетных средств при строительстве метрополитена южной столицы, сообщается на официальном сайте Главной транспортной прокуратуры.

В ходе судебного процесса обвинение доказало, что подсудимые совершили вменяемые им преступления в группе лиц, будучи руководителями КГП "Метрополитен", АО "Алматыметрокурылыс", ТОО "Автоматизация и Технологии Сервис", при строительстве станций "Сарыарка" и "Достык" с июня 2018 года по август 2020 года.

Они завышали стоимость оборудования практически в 10 раз, регулярно через подставные фирмы выводили крупные суммы денег, сообщили в прокуратуре.

Осужденные приговорены к различным срокам лишения свободы (основные фигуранты от 7 до 8 лет) с лишением права работать в государственных и финансовых организациях.

Кроме того, суд применил конфискацию арестованного имущества на сумму свыше 1 млрд тенге, а также взыскал причиненный государству ущерб.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в январе этого года было завершено расследование дела о хищении средств при строительстве метро Алматы. Материалы передали в суд. В июне по данному делу начали новое досудебное расследование.

Согласно анализу, как рассказали в прокуратуре, сотрудники ГКП "Метрополитен" купили первичные резиновые пружины для локомотивов по завышенной цене на сумму 137 млн тенге.

Также напомним, что экс-председатель совета директоров компании "Алматыметрокурылыс" Кайрат Реимов был задержан еще в ноябре 2019 года. Тогда сообщалось, что в отношении него возбудили уголовное дело, по материалам которого его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

27 ноября 2019 года Реимов был признан подозреваемым по делу, и в этот же день его задержали и поместили в ИВС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2124225-delo-o-hishchenii-milliardov-tenge-v-metro-almaty-vynesen-prigovor/

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