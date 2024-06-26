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Акмолинцы, желавшие выгодно купить и продать недвижимость, потеряли 60 млн тенге

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Ключи от дома
Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: inga / Getty Images

Жители Акмолинской области, которые хотели совершить сделки с недвижимостью, заявили об ущербе на 60 млн тенге. Полицейские расследуют дело о мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сразу шесть пострадавших обратились в отдел полиции Целиноградского района.

"По словам заявителей, их обманули две малознакомые женщины, которые сами вышли на связь с ними", - рассказали в ДП Акмолинской области.

По факту мошенничества полицейскими было возбуждено уголовное дело.

"Мошеннические действия были связаны с недвижимым имуществом. Кто-то хотел продать выгодно квартиру, кто-то - купить на выгодных условиях. Как итог, они попались на уловки мошенников", - пояснили в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили двух подозреваемых - женщин 60 и 42 лет, причастность которых устанавливается.

По информации стражей порядка, общая сумма ущерба составила около 60 млн тенге.

Ранее стало известно, что 37-летнего мужчину из Туркестанской области подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным полиции, он предлагал свои услуги для приобретения жилья по заниженной цене в Алматы. Общая сумма ущерба составляет около 48 млн тенге.

Также несколько павлодарцев, надеясь выгодно продать одну квартиру и купить другую, остались без жилья. В полиции зарегистрировано более 10 таких фактов. Задержана подозреваемая в мошенничестве, связанном с незаконным переоформлением недвижимости.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2124177-akmolincy-zhelavshie-vygodno-kupit-i-prodat-nedvizhimost-poteryali-60-mln-tenge/

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