Поиски загадочно исчезнувшей под Алматы 3-летней девочки продолжаются

Пропавшую при загадочных обстоятельствах 17 марта в селе Куш Алматинской области 3-летнюю Айю-Софию до сих пор ищут. В департаменте полиции региона рассказали, как проходят мероприятия, передает NUR.KZ.

"Сообщаем, что поисковые работы продолжаются, где задействовано максимальное количество сотрудников полиции, приданных сил, общественности и волонтеров. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - рассказали в пресс-службе ДП Алматинской области.

Напомним, трехлетняя Айя-София пропала в селе Куш Алматинской области. Сообщалось, что 17 марта малышка самостоятельно вышла из дома и больше ее никто не видел. Мать ребенка в тот же день обратилась в полицию. Искать девочку сразу стали стражи порядка, спасатели, волонтеры, сельчане и даже военные.

Позже стало известно, что в селе Куш для поисков собираются на несколько метров спустить воду из озера, которое находится рядом с домом пропавшей. К поискам также подключили водолазов.

Затем в полиции заявили, что ребенка могли убить. Были задержаны подозреваемые. Кто именно оказался под подозрением, стражи порядка не раскрывают.