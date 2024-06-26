"Может прийти человек": прокуроры предупредили павлодарцев об опасных визитах

В прокуратуре Павлодарской области рассказали о новой схеме мошенников - они работают группой и ходят от двери к двери, выдавая себя за сотрудников внутренних дел, передает "Ирбис TV".

По данным ведомства, мошенники имеют при себе документы и бланки с символикой МВД и утверждают, что якобы им необходимо проверить наличие действительных удостоверений личности у всех в преддверии предстоящей переписи населения. Проникая в жилища к доверчивым людям, совершают кражи.

"К вам может прийти человек и сказать: "Я хочу сделать вашу фотографию или снять отпечаток пальца в рамках какой-то схемы". У них есть ноутбук, биометрическое устройство и список всех имен. Они показывают список и просят предоставить всю информацию. Просим вас помнить, что никаких подобных инициатив со стороны правительства не существует", - предупредили в прокуратуре региона.

Ранее стало известно, что в Казахстане с начала года зарегистрировали 12 тыс. фактов мошенничества - это на 19,5% больше, чем в 2023 году. Чаще всего преступники действовали в Алматы - на мегаполис пришлось 2,5 тыс. случаев. Следом идут Астана, а также Карагандинская область.

Также в АО "Казтелерадио" обратились к казахстанцам и предупредили об активизации мошенников, которые пишут и звонят от имени компании. В случае получения подобных сообщений и звонков гражданам рекомендуют сообщить об этом в службу безопасности АО.