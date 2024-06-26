Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Может прийти человек": прокуроры предупредили павлодарцев об опасных визитах

Опубликовано:

Люди идут
Люди. Иллюстративное фото: Image Source / Getty Images

В прокуратуре Павлодарской области рассказали о новой схеме мошенников - они работают группой и ходят от двери к двери, выдавая себя за сотрудников внутренних дел, передает "Ирбис TV".

По данным ведомства, мошенники имеют при себе документы и бланки с символикой МВД и утверждают, что якобы им необходимо проверить наличие действительных удостоверений личности у всех в преддверии предстоящей переписи населения. Проникая в жилища к доверчивым людям, совершают кражи.

"К вам может прийти человек и сказать: "Я хочу сделать вашу фотографию или снять отпечаток пальца в рамках какой-то схемы". У них есть ноутбук, биометрическое устройство и список всех имен. Они показывают список и просят предоставить всю информацию. Просим вас помнить, что никаких подобных инициатив со стороны правительства не существует", - предупредили в прокуратуре региона.

Ранее стало известно, что в Казахстане с начала года зарегистрировали 12 тыс. фактов мошенничества - это на 19,5% больше, чем в 2023 году. Чаще всего преступники действовали в Алматы - на мегаполис пришлось 2,5 тыс. случаев. Следом идут Астана, а также Карагандинская область.

Также в АО "Казтелерадио" обратились к казахстанцам и предупредили об активизации мошенников, которые пишут и звонят от имени компании. В случае получения подобных сообщений и звонков гражданам рекомендуют сообщить об этом в службу безопасности АО.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2124036-mozhet-priyti-chelovek-prokurory-predupredili-pavlodarcev-ob-opasnyh-vizitah/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie