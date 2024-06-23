"Завладел 62 млн тенге": задержан казахстанец, подозреваемый в нападении на фармкомпанию

Находившегося в розыске 42-летнего подозреваемого в разбойном нападении на фармацевтическую компанию задержали в области Жетісу, передает NUR.KZ со ссылкой на начальника ДП Алматинской области Бауржана Аленова.

Как рассказал на своей странице в Instagram глава ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими Алматинской области на территории Алакольского района области Жетісу задержан находившийся в розыске 42-летний подозреваемый.

"Мужчина разыскивался за совершение разбоя. В апреле 2019 года он, угрожая огнестрельным оружием, совершил разбойное нападение на фармацевтическую компанию и завладел 62 миллионами тенге", - рассказал Бауржан Аленов.

Подозреваемый взят под стражу. Полиция продолжает работу по установлению всех деталей совершенного преступления.

Напомним, ранее в Алматинской области задержали подозреваемых в разбойном нападении на дом жителей села Коккайнар. 62-летняя женщина сообщила в полицию, что ночью неизвестные лица в масках проникли в ее жилище, похитили ювелирные изделия и деньги, а также, взломав сейф, украли гладкоствольное охотничье оружие. Задержанных поместили под стражу.

Также недавно павлодарские правоохранители установили местонахождение подозреваемого в разбойном нападении, совершенном четверть века назад. Сотрудники криминальной полиции совместно с российскими коллегами задержали 55-летнего мужчину, проживающего в городе Грозный.