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"Завладел 62 млн тенге": задержан казахстанец, подозреваемый в нападении на фармкомпанию

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Задержание в области Жетiсу
Задержание. Кадр из видео: instagram.com/baurzhan__alenov

Находившегося в розыске 42-летнего подозреваемого в разбойном нападении на фармацевтическую компанию задержали в области Жетісу, передает NUR.KZ со ссылкой на начальника ДП Алматинской области Бауржана Аленова.

Как рассказал на своей странице в Instagram глава ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими Алматинской области на территории Алакольского района области Жетісу задержан находившийся в розыске 42-летний подозреваемый.

"Мужчина разыскивался за совершение разбоя. В апреле 2019 года он, угрожая огнестрельным оружием, совершил разбойное нападение на фармацевтическую компанию и завладел 62 миллионами тенге", - рассказал Бауржан Аленов.

Подозреваемый взят под стражу. Полиция продолжает работу по установлению всех деталей совершенного преступления.

Напомним, ранее в Алматинской области задержали подозреваемых в разбойном нападении на дом жителей села Коккайнар. 62-летняя женщина сообщила в полицию, что ночью неизвестные лица в масках проникли в ее жилище, похитили ювелирные изделия и деньги, а также, взломав сейф, украли гладкоствольное охотничье оружие. Задержанных поместили под стражу.

Также недавно павлодарские правоохранители установили местонахождение подозреваемого в разбойном нападении, совершенном четверть века назад. Сотрудники криминальной полиции совместно с российскими коллегами задержали 55-летнего мужчину, проживающего в городе Грозный.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2122437-zavladel-62-mln-tenge-zaderzhan-kazahstanec-podozrevaemyy-v-napadenii-na-farmkompaniyu/

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