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94 млн тенге похитили из сейфа и вывезли их на лодке в ВКО (видео)

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Изъятые в ВКО деньги
Деньги. Фото: ДП ВКО

94 млн тенге похитили из сейфа одного из офисов в Усть-Каменогорске. Стражам порядка удалось раскрыть преступление, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Восточно-Казахстанской области.

По информации пресс-службы ведомства, обращение по факту кражи поступило в полицию 5 апреля. Потерпевшие сообщили, что неизвестные, взломав сейф, украли 94 миллиона тенге.

"В ходе расследования установлено, что злоумышленники заранее подготовили пути отхода с места преступления и, добежав до реки, на надувной лодке сплавились до другого района города", - отметили в ДП ВКО.

Спустя несколько дней в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали двоих подозреваемых 45 и 38 лет. С санкции суда они арестованы.

Лодка и похищенные деньги изъяты по месту их проживания. Проводятся дальнейшие следственные действия.

Наказание за кражу в Казахстане

Согласно ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. Кража, совершенная: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

3. Кража, совершенная: 

1) в крупном размере;  

2) неоднократно; 

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

4. Кража, совершенная: 

1) преступной группой; 

2) из нефтегазопровода; 

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2087906-94-mln-tenge-pohitili-iz-seyfa-i-vyvezli-ih-na-lodke-v-vko/

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