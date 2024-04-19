94 млн тенге похитили из сейфа и вывезли их на лодке в ВКО (видео)

94 млн тенге похитили из сейфа одного из офисов в Усть-Каменогорске. Стражам порядка удалось раскрыть преступление, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Восточно-Казахстанской области.

По информации пресс-службы ведомства, обращение по факту кражи поступило в полицию 5 апреля. Потерпевшие сообщили, что неизвестные, взломав сейф, украли 94 миллиона тенге.

"В ходе расследования установлено, что злоумышленники заранее подготовили пути отхода с места преступления и, добежав до реки, на надувной лодке сплавились до другого района города", - отметили в ДП ВКО.

Спустя несколько дней в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали двоих подозреваемых 45 и 38 лет. С санкции суда они арестованы.

Лодка и похищенные деньги изъяты по месту их проживания. Проводятся дальнейшие следственные действия.

Наказание за кражу в Казахстане

Согласно ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.