Мошенник сбежал из колонии в Актобе, чтобы спрятаться от жертв своего обмана

В Актобе осужденный за мошенничество сбежал из колонии-поселения. Он уверял, что к нему на работу приходили обманутые им люди и требовали вернуть деньги, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, 31-летний актюбинец получил 6 лет лишения свободы за мошенничество еще в 2020 году, а в 2023 году отбывать оставшуюся часть срока его перевели в учреждение минимальной безопасности. Днем он трудился разнорабочим в городе, а после работы возвращался в колонию-поселение.

Но 4 мая после работы осужденный исчез. Искали его почти неделю и задержали в Алматы.

После этого он снова оказался на скамье подсудимых. На этот раз мужчину обвинили в уклонении от отбывания наказания в виде лишения свободы. Он рассказал, что работал в ТОО и к нему на объект приходили потерпевшие по его уголовным делам и требовали возвратить деньги.

По словам осужденного, он просил сотрудников колонии, чтобы его перевели в другую область, чтобы не встречаться с потерпевшими. Даже мама осужденного обращалась к руководству колонии с аналогичной просьбой.

Но так как на жалобу не реагировали, он решил сам уехать в другой город, а именно в Алматы, и работать там монтажником. До мегаполиса мужчина добирался на такси.

На запрос суда в ДУИС ответили, что осужденный действительно устно обращался в отдел по вопросу перевода, ему разъяснили порядок, но о конфликте с потерпевшими он не сообщал.

За мошенничество актюбинцу оставалось отсидеть еще полтора года, но за уклонение от отбывания наказания к этому сроку добавили еще год. В итоге следующие 2,5 года он проведет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Добавим, что по ст.427 УК РК невозвращение в исправительное учреждение осужденного, которому разрешен краткосрочный выезд за пределы места лишения свободы по истечении срока выезда, а равно осужденного, пользующегося правом передвижения без конвоя либо находящегося под надзором, совершенное с целью уклонения от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы, наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

Ранее в Карагандинской области осужденный, отбывающий наказание в колонии-поселении, не вернулся с места работы. По факту уклонения в учреждении минимальной безопасности начали поисковые мероприятия, в которых был задействован личный состав колонии и ДУИС.

Вскоре осужденного, который не вернулся с рабочего объекта, нашли и доставили обратно в колонию-поселение. Стало известно, что сотрудники, допустившие уклонение заключенного, будут привлечены к ответственности.