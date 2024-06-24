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Мужчину подозревают в избиении супруги до смерти в Алматинской области

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Мужчина угрожает женщине
Домашнее насилие. Иллюстративное фото: Prostock-Studio / Getty Images

В Алматинской области задержан подозреваемый в смертельном избиении гражданской супруги в селе Шамалган. Ведется расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, полицией возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий для установления всех обстоятельств", - отметили в ДП Алматинской области.

В ведомстве подчеркнули, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее стало известно, что житель Актобе причинил своей супруге тяжкий вред здоровью, когда они поругались из-за ремонта в квартире. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения, хотя женщина просила освободить мужа от уголовной ответственности.

А в области Абай местному жителю вынесли приговор за покушение на убийство супруги после ее обращения в полицию с заявлением о домашнем насилии. Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2123025-muzhchinu-podozrevayut-v-izbienii-suprugi-do-smerti-v-almatinskoy-oblasti/

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