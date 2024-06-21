Люди в масках ворвались в дом в Алматинской области (видео)

В Алматинской области задержали подозреваемых в разбойном нападении на дом жителей села Коккайнар, передает NUR.KZ со ссылкой на начальника ДП региона Бауржана Аленова.

Как сообщает на своей странице в Instagram начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов, 16 июня в Илийское районное управление полиции обратилась 62-летняя жительница поселка Коккайнар с сообщением о том, что ночью неизвестные лица в масках проникли в ее дом и совершили разбойное нападение.

"Злоумышленники похитили ювелирные изделия и деньги, а также, взломав сейф, украли гладкоствольное охотничье оружие", - отметил Бауржан Аленов.

Факт разбойного нападения и хищения оружия был незамедлительно зарегистрирован в ЕРДР.

"20 июня в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали троих подозреваемых", - сообщил начальник ДП Алматинской области.

Их взяли под стражу. Проводится расследование.

В настоящее время полицейскими проверяется причастность задержанных к другим возможным преступлениям.

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