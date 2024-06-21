Люди в масках ворвались в дом в Алматинской области (видео)
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В Алматинской области задержали подозреваемых в разбойном нападении на дом жителей села Коккайнар, передает NUR.KZ со ссылкой на начальника ДП региона Бауржана Аленова.
Как сообщает на своей странице в Instagram начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов, 16 июня в Илийское районное управление полиции обратилась 62-летняя жительница поселка Коккайнар с сообщением о том, что ночью неизвестные лица в масках проникли в ее дом и совершили разбойное нападение.
"Злоумышленники похитили ювелирные изделия и деньги, а также, взломав сейф, украли гладкоствольное охотничье оружие", - отметил Бауржан Аленов.
Факт разбойного нападения и хищения оружия был незамедлительно зарегистрирован в ЕРДР.
"20 июня в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали троих подозреваемых", - сообщил начальник ДП Алматинской области.
Их взяли под стражу. Проводится расследование.
В настоящее время полицейскими проверяется причастность задержанных к другим возможным преступлениям.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2121726-lyudi-v-maskah-vorvalis-v-dom-v-almatinskoy-oblasti-video/