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Люди в масках ворвались в дом в Алматинской области (видео)

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Один из задержанных в Алматинской области
Задержание. Кадр из видео: instagram.com/baurzhan__alenov/

В Алматинской области задержали подозреваемых в разбойном нападении на дом жителей села Коккайнар, передает NUR.KZ со ссылкой на начальника ДП региона Бауржана Аленова.

Как сообщает на своей странице в Instagram начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов, 16 июня в Илийское районное управление полиции обратилась 62-летняя жительница поселка Коккайнар с сообщением о том, что ночью неизвестные лица в масках проникли в ее дом и совершили разбойное нападение.

"Злоумышленники похитили ювелирные изделия и деньги, а также, взломав сейф, украли гладкоствольное охотничье оружие", - отметил Бауржан Аленов.

Факт разбойного нападения и хищения оружия был незамедлительно зарегистрирован в ЕРДР.

"20 июня в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали троих подозреваемых", - сообщил начальник ДП Алматинской области.

Их взяли под стражу. Проводится расследование.

В настоящее время полицейскими проверяется причастность задержанных к другим возможным преступлениям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2121726-lyudi-v-maskah-vorvalis-v-dom-v-almatinskoy-oblasti-video/

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