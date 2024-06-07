"Совершил разбойное нападение в Павлодаре": мужчину спустя 25 лет задержали в Грозном

Павлодарские полицейские установили местонахождение подозреваемого в разбойном нападении, совершенном четверть века назад, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, преступление было совершено в Павлодаре летом 1998 года.

"Сотрудниками криминальной полиции совместно с российскими коллегами задержан 55-летний мужчина, проживающий в городе Грозный Российской Федерации. По версии следствия, в августе 1998 года в Павлодаре подозреваемый с применением пистолета и топора совершил разбойное нападение на двух братьев и завладел двумя автомобилями Nissan. После совершения преступления скрылся", - рассказали в ДП Павлодарской области.

В полиции напомнили, что в соответствии со ст.77 Конституции Республики Казахстан и Уголовно-процессуальным кодексом лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее в Казахстан экстрадировали гражданина, подозреваемого в убийстве и вымогательстве крупной суммы. Преступление было совершено в 1997 году. По информации полиции, объявленный в межгосударственный и международный розыск подозреваемый скрывался в Бельгии под вымышленными данными.

А из Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстан был экстрадирован подозреваемый в совершении мошенничества в крупном размере. По данным Генпрокуратуры, он взял у потерпевшего свыше 50 млн тенге за доставку автомобиля Rolls-Royce из США, после чего скрылся.