Житель ВКО выпил литр водки и устроил себе приключения

Житель Риддера за 30 минут смог совершить шесть правонарушений. Будучи пьяным, он на авто пытался скрыться от сотрудников полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, свои приключения житель Риддера начал с улицы Семипалатинской, когда выехал из дома на своей машине. Не справившись с управлением, мужчина совершил наезд на стоящее транспортное средство, причинив материальный ущерб его владельцу.

Для разбирательства в ситуации были вызваны сотрудники дорожной полиции. Виновник ДТП, увидев, что полицейские подъезжают к месту происшествия, на их глазах решил скрыться.

"Сотрудники полиции направились за ним, по пути при помощи громкоговорителя, зажженных сигнальных огней, звукового сигнала требовали остановиться. Однако водитель, игнорируя их требования, выехал на одну из главных улиц города - проспект Гагарина, и продолжал движение", - сообщили в суде.

Затем мужчина повернул на оживленную улицу Гоголя, а на перекрестке с улицей Ауэзова выехал на полосу встречного движения и, повернув направо, продолжил движение по этой улице.

"Следует отметить, что свой маневр он совершил на красный сигнал светофора и на улице, имеющей четыре полосы для движения. По улице Ауэзова совершил касательное столкновение с машиной в попутном направлении", - говорится в сообщении суда.

После чего водитель свернул на улицу Безголосова, а затем на проспект Независимости и на Центральной площади города наконец был остановлен сотрудниками дорожной полиции.

Как было установлено, все свои действия мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, в отношении него были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.3 ст.608, ч.2 ст.611, ч.3 ст.596 и ч.1 ст.613 КоАП РК.

"На судебном заседании мужчина, признав свою вину, пояснил, что он по пути следования из дома выпил около литра водки. Уехал с места первой аварии из-за страха лишиться права управления транспортными средствами", - рассказали в суде.

Мужчина был признан виновным по всем указанным статьям. В соответствии с требованиями КоАП РК суд назначил ему административный арест сроком на 30 суток и лишил права управления транспортными средствами сроком на 10 лет.

Постановление суда уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, влекут административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

В соответствии с ч.2 ст.611 КоАП РК оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге) либо лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Согласно ч.3 ст.596 КоАП РК выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.

По ч.1 ст.613 КоАП РК невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим транспортным средством органов национальной безопасности, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан), органов транспортного контроля на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан об остановке транспортного средства влечет штраф в размере 40 МРП (147 680 тенге) либо административный арест на срок до трех суток.