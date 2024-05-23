Павлодарка дважды впустила в дом незнакомку и пожалела
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Пенсионерка из Павлодара заявила, что после двух визитов незнакомки лишилась денег и телефона. По подозрению задержали 21-летнюю девушку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в полицию Павлодара по факту грабежа обратилась 88-летняя жительница города.
Как пояснила пожилая женщина, вечером к ней в дверь позвонила незнакомая девушка.
"Зайдя в квартиру, она прошла в зал и, отвлекая пенсионерку разговором, достала из кошелька, лежащего в серванте, денежные средства и удалилась.
Через 4 дня эта девушка вернулась домой к пенсионерке, вошла и начала искать деньги под подушкой, под кроватью, но, ничего не найдя, забрала телефон и выбежала из квартиры в неизвестном направлении. Потерпевшая позвонила сыну и вызвала сотрудников полиции", - рассказал начальник ЦОП УП Павлодара Жандос Орумбаев.
Принятыми мерами оперативники установили подозреваемую в ограблении пенсионерки - 21-летнюю жительницу Павлодара.
Было изъято вещественное доказательство. По данным полиции, подозреваемая успела потратить деньги на свои нужды.
В настоящее время по факту грабежа ведется досудебное расследование. Девушку водворили в ИВС УП Павлодара.
Отметим, что по ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Ранее сообщалось, что пенсионерка из Северо-Казахстанской области не досчиталась 100 млн тенге после ухода "установщиков" фильтра для воды. Найти подозреваемых удалось по следам на брошенной коробке. Пострадавшей вернули часть денег.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2105727-pavlodarka-dvazhdy-vpustila-v-dom-neznakomku-i-pozhalela/