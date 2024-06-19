Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

45-летнюю астанчанку оштрафовали за видео в TikToke

Опубликовано:

TikTok
TikTok. Иллюстративное фото: NurPhoto/Getty Images

Жительницу Астаны оштрафовали за видео, опубликованное в соцсети TikTok. Оно, по данным следствия, содержало ложную информацию, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции в Instagram, жительница Астаны была наказана за размещение ролика и распространение ложной информации.

По данным следствия, в социальной сети TikTok астанчанка опубликовала видео, в котором освещает ситуацию в селе Маралды Курчумского района ВКО.

"Женщина говорит о том, что жители села уже три года борются с незаконной стройкой фабрики по добыче золота, где применяют ядовитое вещество и производят взрывы. Автор канала во время видеорепортажа просила своих подписчиков распространить публикацию.

Сотрудниками полиции проведена проверка, по результатам которой стало известно о недостоверности распространяемой пользователем информации", — говорится в сообщении полиции.

В итоге по факту размещения и распространения ложной информации в отношении 45-летней жительницы Астаны возбуждено административное производство по ч.5 ст. 456-2 КоАП РК.

Решением суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 МРП (110 760 тенге).

Напомним, осенью прошлого года мы писали, что казахстанец предстал перед судом после публикации в TikTok видео с обвинениями девушки в проституции. Свою вину в клевете он признал и раскаялся.

В Instagram жительница ВКО заявила об антисанитарии в кафе, где она работала. За распространение ложных сведений ей назначили крупный штраф.

Также в Петропавловске стражи порядка установили автора фейка в TikTok о недобросовестных волонтерах. За распространение ложной информации ему назначили штраф.

Добавим, что по ст.456-2 КоАП РК размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации - в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов среднего предпринимательства в размере 50 МРП (184 600 тенге), на субъектов крупного предпринимательства в размере 100 МРП (369 200 тенге).

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2120586-45-letnyuyu-astanchanku-oshtrafovali-za-video-v-tiktoke/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.