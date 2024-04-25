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Автора видео с волонтерами наказали в СКО

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Мужчина сидит с телефоном в руках
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: BongkarnThanyakij / Getty Images

В Петропавловске стражи порядка установили автора фейка в TikTok о недобросовестных волонтерах. За распространение ложной информации ему назначили штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию Петропавловска поступило сообщение о том, что в TikTok опубликовано видео разгрузки гуманитарной помощи, отправленной для пострадавших от паводка.

"Автор видеозаписи утверждал, что волонтеры якобы занимаются хищением", - отметили в МВД.

Сотрудники полиции провели проверку - хищение не подтвердилось.

"Стражи порядка установили автора публикации. Им оказался 41-летний житель областного центра. Он пояснил, что действительно снял на смартфон момент выгрузки, однако не уточнил у волонтеров обстоятельств, сроков и нюансов работы, а сразу опубликовал видео в соцсети, сопроводив его негативным комментарием. В дальнейшем это видео горожанин удалил", - сообщили в ведомстве.

Собранные материалы по факту распространения непроверенной информации, создающей условия нарушения общественного порядка, были переданы в суд. Сегодня правонарушителю назначили наказание в виде штрафа в размере 20 МРП.

Отметим, что по ст.456-2 КоАП РК размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц - в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации - в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 50 МРП (184 600 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП (369 200 тенге).

Ранее 47-летнюю жительницу Петропавловска привлекли к ответственности за распространение ложной информации о действиях волонтеров. Женщина тоже решила, что стала свидетельницей кражи гуманитарной помощи. Однако о своих подозрениях она сообщила не полиции, а участникам одной группы в WhatsApp. Оттуда запись попала в TikTok.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2091326-avtora-video-s-volonterami-nakazali-v-sko/

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