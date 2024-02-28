Видео в Instagram обошлось жительнице ВКО почти в полмиллиона тенге

В Instagram женщина заявила об антисанитарии в кафе, где она работала. За распространение ложных сведений ей назначили крупный штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, с июля 2022 года по ноябрь 2023 года женщина работала в городе Алтай поваром в кафе, которое принадлежит частному предпринимателю.

В ноябре 2023 года она была уволена по инициативе работодателя.

"После чего она в состоянии гнева умышленно разместила у себя на странице в социальной сети Instagram видеообращение, что в кафе антисанитария, однако данные сведения не соответствуют действительности", - отметили в суде.

В судебном заседании женщина признала свою вину, раскаялась и пояснила, что пост в социальной сети удален.

"Начиная с декабря 2023 года, женщина записывала видео с непристойными словами, распространив заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство. В январе 2024 года в кафе проведена проверка, по результатам которой доводы правонарушителя, изложенные в видео, не подтвердились, каких-либо нарушений выявлено не было", - установили в суде.

Таким образом, жительница Алтая совершила административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.73-3 КоАП.

Суд привлек ее к административному штрафу в размере 180 МРП. С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих вину обстоятельств суд сократил размер налагаемого штрафа на 30% - до 434 700 тенге.

Постановление суда вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.73-3 КоАП РК клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, влечет штраф на физическое лицо в размере 180 МРП (664 560 тенге) или административный арест на срок 20 суток, на должностное лицо - штраф в размере 650 МРП (2 399 800 тенге) либо административный арест на срок 25 суток.

Ранее жительница Атырау заявила в суде о публикации в Facebook ее фотографии без согласия и получила 100 тыс. тенге в качестве компенсации морального вреда. Суд пришел к выводу, что фото были получены незаконным способом и нарушили право женщины на собственное изображение.