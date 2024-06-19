Костанаец, поменявший в документах год выпуска авто, выплатил около 200 млн тенге

В Костанае перед судом предстал глава крестьянского хозяйства, обвиняемый в причинении ущерба государству на сумму почти в 200 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в суде №2 Костаная рассматривалось уголовное дело в отношении главы крестьянского хозяйства о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (п.2 ч.4 ст.195 УК РК).

По данным суда, мужчина, находясь на территории Костаная, достоверно знал, что согласно требованиям Налогового кодекса РК физические и юридические лица для осуществления первичной регистрации грузовых транспортных средств, ввозимых на территорию ЕАЭС из стран ближнего и дальнего зарубежья, срок эксплуатации которых превышает 7 лет от даты выпуска, обязаны оплатить значительную сумму.

"Он разработал преступный план, направленный на постановку грузовых транспортных средств (седельных тягачей) на первичный учет с измененными годами выпуска в правоустанавливающих документах", - установил суд.

В результате в период с марта 2020 года по апрель 2023 года было зарегистрировано 28 грузовых транспортных средств с уплатой заниженного сбора за первичную регистрацию.

"Этим причинен имущественный ущерб государству в крупном размере в виде неуплаченных сборов за первичную регистрацию транспортных средств на общую сумму 199 млн тенге.

Подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, гражданский иск признал полностью и в ходе судебного заседания полностью возместил причиненный государству материальный ущерб", - отметили в суде.

В судебных прениях прокурор просил назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с применением ст.63 УК, с установлением пробационного контроля.

Представитель потерпевшего ввиду полного возмещения ущерба отказалась от ранее заявленного гражданского иска.

При назначении наказания обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, суд признал добровольное возмещение причиненного ущерба, признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, суд не установил.

Суд назначил костанайцу наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с установлением пробационного контроля.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.195 УК РК причинение крупного имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее в Костанайской области департамент АФМ начал досудебное производство по факту незаконной постановки на учет 83 большегрузных автомобиля без уплаты сбора за их первичную регистрацию. Ущерб государству составил 591 млн тенге.

Также в АФМ рассказали о схеме, по которой в Казахстан нелегально завозили небезопасный транспорт, заменяя ему год выпуска. По фактам, выявленным в 2022-2023 годах, были начаты 23 досудебных расследования, предварительный ущерб бюджету составил 14,3 млрд тенге. На причастность к преступлениям проверили 59 должностных лиц спецЦОНов и работников госорганов.