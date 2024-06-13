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Бизнесвумен из Аксу предстанет перед судом из-за пива

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Мужчина выбирает пиво в магазине
Покупка пива. Иллюстративное фото: GoodLifeStudio / Getty Images

За незаконную реализацию алкогольной продукции штраф более 140 тыс. тенге грозит предпринимательнице из Аксу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейские в ходе профилактического рейда в одном из магазинов Аксу в ночное время выявили факт продажи пива 20-летнему парню.

"В отношении предпринимательницы за реализацию алкогольной продукции лицу в возрасте до 21 года составлен административный протокол. Материал направлен в суд. Хозяйке грозит штраф в размере 40 МРП и приостановление действия лицензии на реализацию алкогольной продукции", - пояснил начальник местной полицейской службы отдела полиции Аксу Айдын Жунусов.

С начала года в Аксуском районе стражами порядка к административной ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции привлечены восемь предпринимателей.

Отметим, что по ч.1 ст.200 КоАП РК реализация алкогольной продукции лицам в возрасте до 21 года влечет штраф на физических лиц в размере 10 МРП (36 920 тенге), на субъектов малого предпринимательства - в размере 40 МРП (147 680 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 80 МРП (295 360 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 120 МРП (443 040 тенге), с приостановлением действия лицензии.

А в начале июня депутаты мажилиса приняли поправки, запрещающие продавать в Казахстане энергетики (в том числе без участия продавца - посредством торговых автоматов, иных электронных или механических устройств) лицам младше 21 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2117019-biznesvumen-iz-aksu-predstanet-pered-sudom-iz-za-piva/

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