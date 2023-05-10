Драгоценности на 180 млн тенге вынесли из ювелирного магазина в Степногорске (видео)

Задержание. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Стражи порядка назвали сумму ущерба в результате кражи из ювелирного магазина в Степногорске Акмолинской области. Также сообщили о задержании подозреваемых, передает новостной Telegram-канал "Новости МВД РК".

Полицейские Степногорска раскрыли дерзкое и тщательно спланированное ограбление ювелирного магазина. Проведена спецоперация.

Отмечается, что 1 мая неизвестные проделали лаз в подвальном помещении, проникли в магазин и похитили ювелирные изделия. Сумма ущерба составила 180 млн тенге.

По данному факту было начато досудебное расследование по ч.4 ст.188 УК РК (Кража).

По указанию руководства ДП созданы несколько оперативных групп, проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий в Акмолинской области и соседних регионах.

"В столице задержаны двое подозреваемых: астанчане 1977 и 1988 годов рождения. У них изъяты вещественные доказательства, телефоны, инструменты и транспортное средство. Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемые арестованы", - сообщили в МВД.

Напомним, ранее стало известно, что ночью в Степногорске обокрали ювелирный магазин, находящийся возле рынка. Отмечалось, что преступление совершено с помощью подкопа и речь может идти о многомиллионном ущербе. Правоохранители начали досудебное расследование по ст.188 ч.4 УК РК.

Наказание за кражу в Казахстане

Согласно ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019955-dragotsennosti-na-180-mln-tenge-vynesli-iz-yuvelirnogo-magazina-v-stepnogorske-video/