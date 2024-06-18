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Подозреваемых в краже скота задержали в ВКО благодаря чипу в мясе

Опубликовано:

Полицейские считывают чип при проверке мяса
Считывание чипа. Кадр из видео: polisia.kz

На трассе Калбатау – Семей задержали жителей ВКО, перевозивших мясо. Их подозревают в краже 26 лошадей. Настоящую принадлежность скота определили благодаря чипированию, передает Polisia.kz.

Как сообщается на официальном медиапортале МВД, при проверке машин на трассе Калбатау - Семей задержано авто жителя Жарминского района. В багажнике перевозилось мясо. Считывание цифрового чипа показало, что водителю и его пассажиру груз не принадлежит.

Таким образом, цифровое чипирование скота помогло в рамках следствия установить настоящего владельца мясной продукции, отметили в полиции.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Они подозреваются в краже 26 голов лошадей, принадлежащих жителям региона.

Для защиты своего скота от преступных посягательств МВД рекомендует соблюдать самые простые нормы безопасности:

  • не оставлять скот без присмотра;
  • шире использовать современные методы контроля за племенным скотом посредством установки GPS-трекеров;
  • обязательно чипировать скотопоголовье, что в дальнейшем окажет положительное влияние на поиски похищенного скота, а также разрешения возможных споров среди табунщиков.

Ранее в Павлодарской области полицейские помогли сельчанину найти пропавших лошадей, находившихся на вольном выпасе.

А в Актюбинской области обнаружили 45 лошадей, принадлежащих россиянам. Граждане соседней страны искали свой скот с января этого года. Они предоставили участковому все подтверждающие документы и перегнали лошадей домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2119299-podozrevaemyh-v-krazhe-skota-zaderzhali-v-vko-blagodarya-chipu-v-myase/

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