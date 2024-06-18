Подозреваемых в краже скота задержали в ВКО благодаря чипу в мясе

На трассе Калбатау – Семей задержали жителей ВКО, перевозивших мясо. Их подозревают в краже 26 лошадей. Настоящую принадлежность скота определили благодаря чипированию, передает Polisia.kz.

Как сообщается на официальном медиапортале МВД, при проверке машин на трассе Калбатау - Семей задержано авто жителя Жарминского района. В багажнике перевозилось мясо. Считывание цифрового чипа показало, что водителю и его пассажиру груз не принадлежит.

Таким образом, цифровое чипирование скота помогло в рамках следствия установить настоящего владельца мясной продукции, отметили в полиции.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Они подозреваются в краже 26 голов лошадей, принадлежащих жителям региона.

Для защиты своего скота от преступных посягательств МВД рекомендует соблюдать самые простые нормы безопасности:

не оставлять скот без присмотра;

шире использовать современные методы контроля за племенным скотом посредством установки GPS-трекеров;

обязательно чипировать скотопоголовье, что в дальнейшем окажет положительное влияние на поиски похищенного скота, а также разрешения возможных споров среди табунщиков.

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