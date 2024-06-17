"Предлагала сотруднику АФМ 20 тыс. долларов": директора спиртзавода задержали в Шымкенте

Директора спиртзавода задержали в Шымкенте. В настоящее время с санкции суда подозреваемая заключена под стражу, проводится расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, в Шымкенте в ходе проверки спиртзавода был выявлен факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности по производству неучтенного спирта в объеме более 81 тонны.

По данным ведомства, неучтенный спирт реализовывали лицам, занимающимся подпольной деятельностью по производству суррогатной алкогольной продукции.

В рамках исполнения плана по противодействию теневой экономике установлены обстоятельства незаконной отгрузки неучтенного спирта в праздничные и выходные дни (суббота и воскресенье), что повлекло нарушение Правила хранения и реализации этилового спирта.

"С целью ухода от уголовной ответственности изобличена руководитель данного спиртзавода, которая предлагала должностному лицу Департамента АФМ по Шымкенту взятку в сумме 20 000 долларов США единоразово и 1 000 000 тенге ежемесячно за общее покровительство, связанное с незаконной реализацией спирта, и за непривлечение к уголовной ответственности", - сообщили в АФМ.

С санкции суда подозреваемая заключена под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Шымкенте был вынесен приговор в отношении сотрудника АФМ, который обвинялся в незаконном разглашении государственных секретов. Он получил 5 лет лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Также весной этого года в АФМ сообщали, что в Шымкенте пресечена незаконная деятельность предполагаемых фальшивомонетчиков, осуществлявших сбыт поддельной иностранной валюты. В результате проведенных комплексных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых задержали при сбыте фальшивых денежных средств в размере 84 200 долларов США. Они с санкции суда были арестованы на 2 месяца.