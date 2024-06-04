Сотрудника АФМ осудили за разглашение госсекретов

В Шымкенте вынесен приговор в отношении сотрудника АФМ, который обвинялся в незаконном разглашении государственных секретов, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, приговором межрайонного суда по уголовным делам Шымкента сотрудник АФМ осужден по ч.3 ст.185 УК РК (Незаконное разглашение государственных секретов) к 5 годам лишения свободы.

"Это преступление было квалифицировано как одно из наиболее серьезных, угрожающих безопасности государства.

В ходе судебного разбирательства прокурор представил убедительные доказательства того, что сотрудник на протяжении года передавал секретные сведения третьим лицам", - отметили в Главной транспортной прокуратуре.

Здесь добавили, что предотвращение таких преступлений является одной из приоритетных задач для правоохранительных органов.

Приговор суда уже вступил законную силу.

Добавим, что согласно ч.3 ст.185 УК РК незаконное собирание сведений, составляющих государственные секреты, а равно распространение неправомерно полученных сведений, составляющих государственные секреты, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа, если они повлекли причинение крупного ущерба или наступление иных тяжких последствий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.