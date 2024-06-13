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Нападение на полицейского попало на видео в Алматинской области

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Конфликт с полицейским в Алматинской области
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Мужчину, напавшего на полицейского при исполнении им служебных обязанностей, задержали в Алматинской области. Сейчас он водворен в ИВС, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, 12 июня при патрулировании административного участка за нарушение правил дорожных разметок была остановлена автомашина Mercedes-Benz под управлением местного жителя.

"В ходе проверки документов водителя автомашины следовавший с ним в качестве пассажира 20-летний мужчина напал на полицейского.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. По факту насильственных действий в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело", - рассказали в МВД.

Проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств и причин инцидента. В полиции поделились видео с места происшествия.

Напомним, ранее в Алматинской области при пресечении нарушения ПДД водитель Toyota Camry на время лишилась номерного знака и назвала себя "жертвой полицейского произвола". В итоге хозяйку иномарки решили привлечь к ответственности за оскорбление представителя власти. Собранный материал был направлен в суд для принятия окончательного решения.

Также в Талгарском районе Алматинской области двух пьяных мужчин задержали на одной из дач. Их обвинили в нецензурной брани и проявлении агрессии в сторону сотрудника полиции. Было зарегистрировано уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2117088-napadenie-na-policeyskogo-popalo-na-video-v-almatinskoy-oblasti/

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