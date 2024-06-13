Нападение на полицейского попало на видео в Алматинской области
Опубликовано:
Мужчину, напавшего на полицейского при исполнении им служебных обязанностей, задержали в Алматинской области. Сейчас он водворен в ИВС, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, 12 июня при патрулировании административного участка за нарушение правил дорожных разметок была остановлена автомашина Mercedes-Benz под управлением местного жителя.
"В ходе проверки документов водителя автомашины следовавший с ним в качестве пассажира 20-летний мужчина напал на полицейского.
Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. По факту насильственных действий в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело", - рассказали в МВД.
Проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств и причин инцидента. В полиции поделились видео с места происшествия.
Напомним, ранее в Алматинской области при пресечении нарушения ПДД водитель Toyota Camry на время лишилась номерного знака и назвала себя "жертвой полицейского произвола". В итоге хозяйку иномарки решили привлечь к ответственности за оскорбление представителя власти. Собранный материал был направлен в суд для принятия окончательного решения.
Также в Талгарском районе Алматинской области двух пьяных мужчин задержали на одной из дач. Их обвинили в нецензурной брани и проявлении агрессии в сторону сотрудника полиции. Было зарегистрировано уголовное дело.
Узнавайте про важные новости первыми! Подпишитесь на наши Push-уведомления.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2117088-napadenie-na-policeyskogo-popalo-na-video-v-almatinskoy-oblasti/