Казахстанка осталась без госномера и назвала себя "жертвой полицейского произвола"

В Алматинской области при пресечении нарушения ПДД водитель Toyota Camry на время лишилась номерного знака и назвала себя "жертвой полицейского произвола", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, в Талгарском районе во время патрулирования инспектором полиции было замечено авто, нарушившее требования парковки. Не обнаружив владельца, патрульный изъял госномер.

"При оформлении протокола на другого правонарушителя подошла хозяйка Toyota Camry. Автоледи, пытаясь избежать наказания, оказывала давление на стража правопорядка, накинулась на него, оскорбляя и выражаясь нецензурной бранью", - рассказали в МВД.

Оформив на владелицу автомобиля протокол, патрульный вернул ей номерной знак.

"Однако удрученная сложившейся ситуацией автоледи начала снимать видео, теперь представляясь "жертвой полицейского произвола", - отметили в ведомстве.

Теперь хозяйку иномарки, помимо нарушения ПДД, собираются привлечь к ответственности за оскорбление представителя власти. Собранный материал направлен в суд для принятия окончательного решения.

Отметим, что по ст.378 УК РК оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.

Ранее в Талгарском районе Алматинской области двух пьяных мужчин задержали на одной из дач. В итоге мужчин обвинили в нецензурной брани и проявлении агрессии в сторону сотрудника полиции. Было зарегистрировано уголовное дело.