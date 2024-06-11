Убийство мужчины попало на камеру наблюдения в Атырау

В Сети появилось видео с камеры наблюдения, установленной на одном из рынков в Атырау. На кадрах был запечатлен конфликт мужчин, в результате которого один из них скончался, передает "Ак Жайык".

Как сообщает издание, видео распространилось в соцсетях 11 июня. На кадрах видно, как между мужчинами на глазах у очевидцев происходит конфликт. Один наносит удары другому.

В ДП Атырауской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

"Подозреваемый был водворен в изолятор временного содержания. Потерпевший скончался в больнице в результате полученных телесных повреждений", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Туркестанской области спустя 13 лет раскрыла убийство обменщика валют. Подозреваемый был задержан в Шымкенте. Он полностью сознался в содеянном. Собранные материалы уголовного дела направлены в суд для принятия законного решения.

Также стало известно, что молодого человека убили выстрелом из оружия в Таразе. В полиции заявили, что, по предварительной информации, автомат был похищен в дни январских событий. Подозреваемого задержали.