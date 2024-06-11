Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Убийство мужчины попало на камеру наблюдения в Атырау

Опубликовано:

Конфликт мужчин в Атырау
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/Azhkz_RU

В Сети появилось видео с камеры наблюдения, установленной на одном из рынков в Атырау. На кадрах был запечатлен конфликт мужчин, в результате которого один из них скончался, передает "Ак Жайык".

Как сообщает издание, видео распространилось в соцсетях 11 июня. На кадрах видно, как между мужчинами на глазах у очевидцев происходит конфликт. Один наносит удары другому.

В ДП Атырауской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

"Подозреваемый был водворен в изолятор временного содержания. Потерпевший скончался в больнице в результате полученных телесных повреждений", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Туркестанской области спустя 13 лет раскрыла убийство обменщика валют. Подозреваемый был задержан в Шымкенте. Он полностью сознался в содеянном. Собранные материалы уголовного дела направлены в суд для принятия законного решения.

Также стало известно, что молодого человека убили выстрелом из оружия в Таразе. В полиции заявили, что, по предварительной информации, автомат был похищен в дни январских событий. Подозреваемого задержали.

Узнавайте про важные новости первыми! Подпишитесь на наши Push-уведомления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2115636-ubiystvo-muzhchiny-popalo-na-kameru-nablyudeniya-v-atyrau/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.