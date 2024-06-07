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"Представлялась сотрудницей КНБ": казахстанку задержали при получении 6 млн тенге (видео)

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Изъятые деньги
Изъятые деньги. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В Туркестанской области при получении денежных средств в размере 6 млн тенге задержана женщина, которая обещала прекращение проверочных мероприятий, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

"Она представлялась сотрудницей КНБ РК и подстрекала к даче взятки под предлогом прекращения проверочных мероприятий со стороны ДЭР и ДКНБ", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

Как выяснилось в ходе мероприятия по задержанию, проведенного АФМ при координации прокуратуры Туркестанской области совместно с ДКНБ региона, оговоренная сумма денежного вознаграждения составила 12 млн тенге, при получении половины из которых подозреваемая и была задержана.

По данному факту начато досудебное расследование. Иную информацию в порядке статьи 201 УПК РК в ведомстве не разглашают.

"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в АФМ.

Напомним, ранее жители Актюбинской области стали получать письма на "фирменном бланке КНБ", отправленные мошенниками, а также сообщения о "закрепленном кураторе". Людей запугивали и угрожали уголовным преследованием в случае отказа в содействии. При поступлении подобных писем граждан просили обращаться в полицию.

Также казахстанцам звонили от имени сотрудников КНБ и просили о помощи. В ведомстве заявили, что не стоит доверять таким обращениям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2113767-predstavlyalas-sotrudnicey-knb-kazahstanku-zaderzhali-pri-poluchenii-6-mln-tenge/

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