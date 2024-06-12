Военнослужащий сбежал со службы, прихватив оружие и угнав машину с водителем в Актюбинской области

В Актюбинской области осудили военнослужащего - его обвиняли в дезертирстве с вверенным ему оружием, разбое и угоне авто, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Военного суда.

Как сообщили в суде, подсудимый, не выдержав тягот воинской службы, сбежал из гарнизона, забрав вверенное ему оружие. Увидев машину, он пригрозил водителю оружием и потребовал ехать по указанному направлению.

Прибыв к месту назначения, обвиняемый забрал верхнюю одежду водителя и скрылся. Уже около часу дня рядовой был задержан сотрудниками военной полиции.

"Вина доказана признательным показанием самого осужденного, который в ходе досудебного расследования заключил процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, а также протоколами следственных действий и показаниями потерпевших и свидетелей", - рассказали в суде.

Военный суд признал его виновным по части 2 статьи 442 УК HR (Дезертирство с оружием), часть 1 статьи 192 УК РК (Разбой), части 4 статьи 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем с угрозой насилия).

Рядового осудили на пять лет лишения свободы, а также взыскали процессуальные издержки и принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевших.

Напомним, ранее мы сообщали, что другой военнослужащий был осужден за то, что нечаянно выстрелил дважды в водителя машины, с которым отправился на задание вместе с сотрудниками КНБ.

Также сообщалось, что в Атырау солдат сбежал из воинской части, а когда его пытались задержать – открыл огонь.