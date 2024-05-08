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Солдат сбежал с оружием из воинской части в Атырау и открыл огонь

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Солдат
Солдат. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Атырау солдат сбежал из воинской части, а когда его пытались задержать – открыл огонь, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Атырауского гарнизона.

Случай прокомментировали в пресс-службе Атырауского гарнизона.

"8 мая 2024 в одной из воинских частей Атырауского гарнизона зарегистрирован факт кратковременной самовольной отлучки военнослужащего срочной службы с закрепленным оружием.

В настоящее время военнослужащий находится в расположении части, пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе Атырауского гарнизона.

Иная информация, как уточняет подразделение, в интересах следствия разглашению не подлежит.

Сетевое издание Atyrau Online дополняет, что случай произошел в ночь с 7 на 8 мая.

Сбежавшего пытались задержать сами сотрудники войсковой части, а также полиция. Но после того, как тот начал стрельбу, пришлось привлечь спецподразделение "Арлан" и КНБ.

Также издание уточняет, что среди похищенного солдатом – автомат АК-74 (автомат Калашникова образца 1974 года) и 120 штук боеприпасов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2097578-soldat-sbezhal-s-avtomatom-iz-voyskovoy-chasti-i-otkryl-ogon/

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