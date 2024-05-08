Солдат сбежал с оружием из воинской части в Атырау и открыл огонь
Опубликовано:
В Атырау солдат сбежал из воинской части, а когда его пытались задержать – открыл огонь, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Атырауского гарнизона.
Случай прокомментировали в пресс-службе Атырауского гарнизона.
"8 мая 2024 в одной из воинских частей Атырауского гарнизона зарегистрирован факт кратковременной самовольной отлучки военнослужащего срочной службы с закрепленным оружием.
В настоящее время военнослужащий находится в расположении части, пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе Атырауского гарнизона.
Иная информация, как уточняет подразделение, в интересах следствия разглашению не подлежит.
Сетевое издание Atyrau Online дополняет, что случай произошел в ночь с 7 на 8 мая.
Сбежавшего пытались задержать сами сотрудники войсковой части, а также полиция. Но после того, как тот начал стрельбу, пришлось привлечь спецподразделение "Арлан" и КНБ.
Также издание уточняет, что среди похищенного солдатом – автомат АК-74 (автомат Калашникова образца 1974 года) и 120 штук боеприпасов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2097578-soldat-sbezhal-s-avtomatom-iz-voyskovoy-chasti-i-otkryl-ogon/