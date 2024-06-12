Муж с другом вывезли на кладбище: казахстанка подверглась групповому изнасилованию

Двое жителей Туркестанской области в возрасте 47 и 40 лет осуждены за групповое изнасилование и насильственные действия сексуального характера, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор Сарыагашского районного суда.

Как указывается в материалах следствия, 12 августа прошлого года житель Сарыагаша нанял работников, чтобы построить ему печь в новом доме. Работу он контролировал вместе со своей супругой и приятелем.

При этом мужчины постоянно распивали спиртное. Женщина подавала на стол. Вечеринка затянулась далеко за полночь. В какой-то момент хозяину показалось, что один из работников прикасается к его жене.

Между мужчинами произошла драка, рабочий был изгнан. Женщину же усадили в машину приятеля и отвезли на кладбище. Здесь ее супруг взял бритву и, угрожая "похоронить ее в могиле отца, а если не будет места, то и снаружи", порвал белье и стал ее насиловать. При этом предложил принять участие и своему приятелю.

В суде обвиняемые признали вину частично. Муж потерпевшей утверждал, что все происходило по обоюдному согласию. Второй обвиняемый говорил, что вообще ничего не помнит, так как был сильно пьян.

Женщина заявила, что не простит ни супруга, ни его друга, потому что подверглась настоящему кошмару, унижению и страху.

Муж получил по совокупности 10 лет лишения свободы, его приятель - 9 лет и 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее стало известно, что в Шымкенте вынесен приговор местному жителю, еще не достигшему 20-летия. Он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летнего мальчика. За это парень вторую половину жизни (20 лет) проведет в колонии.

Также в Западно-Казахстанской области был вынесен приговор пятерым молодым людям по делу о групповом изнасиловании несовершеннолетней девочки. Их обвиняли и в ряде других преступлений.