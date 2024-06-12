Молодой казахстанец вторую половину жизни проведет в колонии за надругательство над мальчиком

В Шымкенте вынесен приговор местному жителю, еще не достигшему 20-летия. Он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор СМУС Шымкента.

Как указывается в материалах дела, 10-летний потерпевший в течение осени 2023 года неоднократно подвергался сексуальным извращениям со стороны соседского юноши 2004 года рождения. Молодой человек заводил мальчика то в безлюдные места, то даже к себе домой, завлекая игрой на компьютере.

После чего, воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, удовлетворял свою похоть. Затем угрозами и запугиванием злоумышленник добивался молчания от жертвы. Так продолжалось довольно долго, ребенок подвергся как минимум трехкратному надругательству.

Запуганное и депрессивное состояние мальчика заметили школьные учителя. После беседы с психологом ребенок все рассказал матери. На подозреваемого возбудили уголовное дело, он был задержан и арестован с санкции суда.

Своей вины он не признал, но преступление по ст.121 ч.4 УК РК было доказано собранными материалами следствия.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента приговорил юношу к 20 годам лишения в колонии средней безопасности. Приговор еще не вступил в законную силу.

С пострадавшим ребенком, все еще пребывающим в подавленном состоянии, продолжают работать специалисты-психологи.

Добавим, что согласно ст.121 ч.4 УК РК насильственные действия сексуального характера, если они совершены в отношении малолетнего (малолетней), наказываются лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.

Ранее суд в ЗКО вынес приговор пятерым парням, совершившим изнасилование несовершеннолетней девочки. Их также обвиняли в ряде других преступлений.