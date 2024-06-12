Молодой казахстанец вторую половину жизни проведет в колонии за надругательство над мальчиком
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В Шымкенте вынесен приговор местному жителю, еще не достигшему 20-летия. Он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор СМУС Шымкента.
Как указывается в материалах дела, 10-летний потерпевший в течение осени 2023 года неоднократно подвергался сексуальным извращениям со стороны соседского юноши 2004 года рождения. Молодой человек заводил мальчика то в безлюдные места, то даже к себе домой, завлекая игрой на компьютере.
После чего, воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, удовлетворял свою похоть. Затем угрозами и запугиванием злоумышленник добивался молчания от жертвы. Так продолжалось довольно долго, ребенок подвергся как минимум трехкратному надругательству.
Запуганное и депрессивное состояние мальчика заметили школьные учителя. После беседы с психологом ребенок все рассказал матери. На подозреваемого возбудили уголовное дело, он был задержан и арестован с санкции суда.
Своей вины он не признал, но преступление по ст.121 ч.4 УК РК было доказано собранными материалами следствия.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента приговорил юношу к 20 годам лишения в колонии средней безопасности. Приговор еще не вступил в законную силу.
С пострадавшим ребенком, все еще пребывающим в подавленном состоянии, продолжают работать специалисты-психологи.
Добавим, что согласно ст.121 ч.4 УК РК насильственные действия сексуального характера, если они совершены в отношении малолетнего (малолетней), наказываются лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.
Ранее суд в ЗКО вынес приговор пятерым парням, совершившим изнасилование несовершеннолетней девочки. Их также обвиняли в ряде других преступлений.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2116062-molodoy-kazahstanec-vtoruyu-polovinu-zhizni-provedet-v-kolonii-za-nadrugatelstvo-nad-malchikom/