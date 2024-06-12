50 млн тенге субсидий похитили в Алматинской области

Факт хищения и легализации бюджетных средств, выделенных на развитие племенного животноводства в Алматинской области, выявлен Агентством по финансовому мониторингу, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, установлено, что в 2023 году председатель сельскохозяйственного производственного кооператива в Уйгурском районе, используя недостоверные сведения о наличии поголовья овец и способе их осеменения, незаконно получил 50 млн тенге субсидий.

"С целью вовлечения в законный оборот своего преступного дохода председатель кооператива, вопреки условиям субсидирования, перевел часть бюджетных средств на депозит кооператива, а поступающие дивиденды использовал на собственные нужды", - рассказали в АФМ.

Приговором суда председатель кооператива признан виновным в хищении бюджетных средств, легализации преступного дохода и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что почти полмиллиарда тенге субсидий для фермеров похитили в Костанайской области. Перед судом предстали три человека. Одному из фигурантов дела назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, остальным - по 6 лет.

А в Павлодаре осудили пятерых экс-чиновников, которые путем мошенничества похитили почти 90 млн тенге бюджетных средств. Им назначено наказание в виде ограничения свободы на разный срок: от 3 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев.