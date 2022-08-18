Почти полмиллиарда тенге субсидий для фермеров похитили в Костанайской области

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В Костанайской области выявили факт хищения бюджетных средств на сумму 484 млн тенге в рамках государственной инвестиционной программы. По делу вынесен приговор, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что средства были выделены крестьянским хозяйствам в качестве субсидий для приобретения оборудования по подъему воды со скважин с использованием солнечной энергии.

Перед судом предстали три человека. Одному из фигурантов дела назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, остальным - по 6 лет. Отбывать свой срок все они будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Костанайской области также осудили директора ТОО за хищение бюджетных средств в виде субсидий в агропромышленном комплексе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983791-pochti-polmilliarda-tenge-subsidiy-dlya-fermerov-pohitili-v-kostanayskoy-oblasti/