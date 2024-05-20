Молодого человека застрелили из автомата в Таразе

Молодого человека убили выстрелом из оружия в Таразе. В полиции сообщили, что, по предварительной информации, автомат был похищен в дни январских событий, передает сайт телеканала КТК.

28-летнего мужчину в Таразе застрелили в квартире в спальном районе города. Подозреваемым оказался его друг. По информации телеканала, предполагается, что убийство произошло случайно. Выстрел производился из автомата Калашникова - звук услышали даже жители соседних домов.

В полиции телеканалу сообщили, что автомат мог быть похищен еще в дни январских событий.

"По факту смерти зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены необходимые экспертизы. По предварительной информации, оружие было похищено из здания департамента полиции Жамбылской области. В настоящее время проверяется их причастность к данным событиям", - говорит руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

Источник: КТК

Добавим, согласно статье 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.