Говорили об отчуждении одной из областей: казахстанцев осудили за пропаганду захвата власти

Двух жителей Восточно-Казахстанской области осудили на 5 лет за пропаганду захвата власти и сепаратистской деятельности, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, решением суда №2 Усть-Каменогорска двое жителей ВКО осуждены за публикации и комментарии, разжигающие национальную и социальную рознь.

"В ходе следствия выяснилось, что указанные лица в феврале 2024 года с использованием интернет-ресурсов (чат-рулетки) высказывали идеи и убеждения о необходимости проведения референдума с целью отчуждения Восточно-Казахстанской области от Республики Казахстан.

В случае недостижения положительных результатов на референдуме пропагандировали насильственный захват территории", - рассказали в прокуратуре ВКО.

Обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись.

Государственный обвинитель ходатайствовал в суде назначить им наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому. Суд согласился с таким наказанием.

Напомним, ранее также в одном из анонимных Telegram-каналов был размещен провокационный материал, в котором содержались призывы об отчуждении одной из областей Казахстана в пользу другой страны. В Генпрокуратуре заявили, что автор установлен. Он проживает и находится в одной из стран дальнего зарубежья. В ведомстве добавили, что это была спланированная и целенаправленная акция, исходящая извне, с целью дестабилизации и распространения заведомо ложной информации и разжигание национальной розни.