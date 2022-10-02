Генпрокуратура установила автора ролика с призывами об отчуждении одной из областей Казахстана

Прокурор. Иллюстративное фото: facebook.com/GenProkRK

Сотрудниками генеральной прокуратуры установлен автор провокационного поста об отчуждении одной из областей Казахстана, сообщается в официальном Тelegram-канале надзорного ведомства.

По информации Генпрокуратуры, в одном из анонимных Telegram-каналов был размещен провокационный материал, в котором содержится призыв об отчуждении одной из областей Казахстана в пользу другой страны.

"Этот человек не относится к числу прибывших в Казахстан иностранцев. Автор материала установлен, этот человек не относится к числу прибывших в Казахстан иностранцев, а проживает и находится в настоящий момент в одной из стран дальнего зарубежья", - заявили в ведомстве.

По информации Генпрокуратуры, это спланированная и целенаправленная акция, исходящая извне, с целью дестабилизации и распространения заведомо ложной информации и разжигание национальной розни.

Как подчеркнули в ведомстве, данные действия влекут за собой наказание сразу по нескольким статьям уголовного кодекса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990637-genprokuratura-ustanovila-avtora-rolika-s-prizyvami-ob-otchuzhdenii-odnoy-iz-oblastey-kazahstana/