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"Назвался "Ксенией" и пытался хлопнуть по попе": карагандинку напугал мужчина в юбке

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Девушка идет по улице
Девушка. Иллюстративное фото: fizkes / Getty Images

Жительница Караганды пожаловалась на мужчину в юбке, который на улице говорил ей непристойные вещи и пытался схватить, чем очень ее напугал. Полиция разобралась в ситуации, передает ekaraganda.kz.

Как сообщает издание, неприятный инцидент произошел с девушкой на днях на улице Ерубаева. Сфотографировать лицо мужчины она не смогла, но ее близкие оставили отзыв о случившемся в социальных сетях.

Сотрудники Департамента полиции Карагандинской области отреагировали на жалобу, странного мужчину начали искать.

"Не выходит у меня из головы одна ситуация, которая недавно приключилась с моей подругой. На улицы к моей подруге подошел странный человек: рыжеволосый, в юбке, мужчина, который был явно не в себе. Приставал к ней, пытался хлопнуть по попе и сказал, что она красивая и его очень возбудила. Одета подруга была просто: джинсы, футболка.

Так как рядом никого не было, она очень испугалась и молча начала двигаться в сторону "Гиганта", на парковку к людям, так как в том промежутке, где это произошло, забор и деревья. Также этот человек назвался "Ксенией" и шел сзади за ней и потом, когда увидел людей, быстрым шагом ушел в сторону 45-го. Она так испугалась, что не смогла даже кричать или сфотографировать его" - описала ситуацию подруга девушки.

В ДП Карагандинской области рассказали, что этого мужчину нашли и задержали. Сейчас он находится в психоневрологическом диспансере.

"Данный факт зарегистрирован в полиции. Сотрудниками полиции установлен 42-летний житель Караганды. Из-за состояния здоровья помещен в областной психоневрологический диспансер", - отчитались в ведомстве.

Ранее в одной из школ Актау разразился скандал: охранника учреждения заподозрили в приставании к несовершеннолетней. Мужчину задержали: его действия попали в объективы камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.

Также в Сети появилось видео с жалобой пассажирки поезда Шымкент - Астана на мужчину, который, по ее словам, мастурбировал, пока она спала. Сотрудники полиции сняли пассажира с поезда для дальнейшего разбирательства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2115033-nazvalsya-kseniey-i-pytalsya-hlopnut-po-pope-karagandinku-napugal-muzhchina-v-yubke/

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