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Охранника школы в Актау задержали после жалоб на домогательства ученицы

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Школа, где произошел инцидент
Школа, где произошел инцидент. Фото: lada.kz

В одной из школ Актау разразился скандал: охранника учреждения подозревают в приставании к несовершеннолетней, сообщает местное издание "Лада".

В распоряжении издания оказались аудиозаписи, отправленные через WhatsApp родителями учеников средней общеобразовательной школы №10.

Женщина на записи рассказывает, что во дворе школы в выходной играли несовершеннолетние девочки – и охранник подозвал одну из них на крыльцо. А затем, как утверждается, завел ее за стойку охраны и начал трогать. Девочка сумела вырваться.

"Это ужас, что в нашей школе было: этот старик – 52-53 года примерно, на ресепшене сидит – девчонку завел за ресепшен. Как она вырвалась, я не знаю… там камеры стоят… чем он думал? Он вышел на улицу – там девчонки гуляли – он, видимо, сказал что-то, спросил: детей же легко обмануть… завел ее в школу – и туда вот, где ресепшен, он сам там сидит – и начал ее лапать, хотел изнасиловать", – говорится в аудиозаписи.

Мать девочки, по данным издания, обратилась с заявлением в полицию.

Школа, где произошел инцидент
Школа, где произошел инцидент. Фото: lada.kz

В самой школе данный факт подтвердили, уточнив, что он произошел в воскресенье, 12 мая. Охранника тут же задержали: его действия попали в объективы камер видеонаблюдения. Также сообщается, что на охранное агентство подан иск в суд.

В полиции Мангистауской области тем временем твердят, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – сообщили изданию в департаменте полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2100584-ohrannika-shkoly-v-aktau-zaderzhali-posle-zhalob-na-domogatelstva-uchenicy/

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