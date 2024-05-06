"Мастурбировал, пока она спала": пассажира сняли с поезда Шымкент - Астана

В Сети появилось видео с жалобой пассажирки поезда на мужчину, который, по ее словам, мастурбировал, пока она спала. Ситуацию прокомментировали в АО "НК "КТЖ" , передает NUR.KZ.

На видео женщина сообщила, что незнакомый мужчина зашел в ее купе, когда она спала, и начал мастурбировать.

Об инциденте высказались в "Қазақстан темір жолы".

"4 мая текущего года работниками поездной бригады пассажирского поезда №86 сообщением Шымкент-Астана были вызваны сотрудники полиции на станцию Караганда по обращению пассажирки по факту домогательства со стороны пассажира поезда.

По прибытии на станцию Караганда указанный пассажир был снят с поезда сотрудниками полиции для дальнейшего разбирательства", - прокомментировали в нацкомпании.

Ранее в Алматы полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в развращении маленькой девочки. В соцсетях появилось видео с мужчиной, который сидел на скамейке и разговаривал с ребенком. По словам автора кадров, мужчина мастурбировал в ее присутствии.

А жительница Павлодарской области сообщила, что ей по видеосвязи позвонил неизвестный и принялся заниматься онанизмом на камеру. Женщина предупредила других и призвала быть осторожными. В ДП отметили, что с заявлением о возмутительном видеозвонке к ним никто не обращался.