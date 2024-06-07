"Религиозных" иностранцев подозревают в сбыте наркотиков на территории Астаны

В Астане задержаны иностранцы, которых подозревают в сбыте наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Оба, по данным полиции, являются приверженцами нетрадиционных религиозных течений.

По данным портала Polisia.kz, сотрудники управления по противодействию экстремизму задержали иностранца, которого подозревают в распространении гашиша в Астане.

"36-летнего гражданина ближнего зарубежья задержали во дворе здания при попытке сбыта наркотика. При личном досмотре у мужчины в носке был обнаружен один сверток с веществом серо-зеленого цвета, кроме того из барсетки было изъято пять свертков с аналогичным веществом. Задержанный дал признательные показания. По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки либо сбыта наркотических средств проводится досудебное расследование", - сказано в сообщении полиции.

В МВД добавили, что мужчина находится под стражей. Кроме того, в мае в Астане был задержан предполагаемый подельник, который также арестован и содержится под стражей.

"Установлено, что наркотическое вещество гашиш поступало наркодилерам из южных регионов страны. В настоящее время устанавливаются соучастники, причастные к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы. Задержанные лица являются сторонниками нетрадиционных религиозных взглядов", - сообщили в полиции.

Напомним, в середине марта экс-глава МВД Марат Ахметжанов на заседании кабмина рассказал, почему ситуация с наркопреступлениями в Казахстане ухудшилась за последнее время. По его словам, только в прошлом году правоохранительными и специальными органами выявлено около 3 тыс. наркопреступлений. Из них 60% - это сбыт наркотиков.

Тогда же стало известно, что правительство поддержало комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Документом предусматривается введение системы скрининга по выявлению наркозависимых среди учащихся школ.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, - наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", - говорится в тексте УК РК.