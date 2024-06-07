Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Религиозных" иностранцев подозревают в сбыте наркотиков на территории Астаны

Опубликовано:

Задержали мужчину с папкой в руке
Задержанные. Фото: Polisia.kz

В Астане задержаны иностранцы, которых подозревают в сбыте наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Оба, по данным полиции, являются приверженцами нетрадиционных религиозных течений.

По данным портала Polisia.kz, сотрудники управления по противодействию экстремизму задержали иностранца, которого подозревают в распространении гашиша в Астане.

"36-летнего гражданина ближнего зарубежья задержали во дворе здания при попытке сбыта наркотика. При личном досмотре у мужчины в носке был обнаружен один сверток с веществом серо-зеленого цвета, кроме того из барсетки было изъято пять свертков с аналогичным веществом. Задержанный дал признательные показания. По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки либо сбыта наркотических средств проводится досудебное расследование", - сказано в сообщении полиции.

В МВД добавили, что мужчина находится под стражей. Кроме того, в мае в Астане был задержан предполагаемый подельник, который также арестован и содержится под стражей.

"Установлено, что наркотическое вещество гашиш поступало наркодилерам из южных регионов страны. В настоящее время устанавливаются соучастники, причастные к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы. Задержанные лица являются сторонниками нетрадиционных религиозных взглядов", - сообщили в полиции.

Напомним, в середине марта экс-глава МВД Марат Ахметжанов на заседании кабмина рассказал, почему ситуация с наркопреступлениями в Казахстане ухудшилась за последнее время. По его словам, только в прошлом году правоохранительными и специальными органами выявлено около 3 тыс. наркопреступлений. Из них 60% - это сбыт наркотиков.

Тогда же стало известно, что правительство поддержало комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Документом предусматривается введение системы скрининга по выявлению наркозависимых среди учащихся школ.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  • должностным лицом с использованием служебного положения;
  • посредством использования электронных информационных ресурсов;
  • в общественном месте, - наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", - говорится в тексте УК РК.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2114124-religioznyh-inostrancev-podozrevayut-v-sbyte-narkotikov-na-territorii-astany/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.