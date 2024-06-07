Мужчина забрасывал камнями проезжающие авто в области Абай (видео)

В Аягозском районе области Абай неизвестный забрасывал камнями машины, едущие по дороге – происшествие попало на видео. Нарушителя задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Вчера, 6 июня, в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой неизвестный мужчина забрасывает камнями проезжающие по дороге машины. Судя по кадрам, человек в черном спортивном костюме поднимал камни с земли и целенаправленно бросал в проезжающие мимо авто.

Видно, что в какой-то момент брошенный камень повредил лобовое стекло одного из автомобилей. Однако, когда машина остановилась, нарушитель решил повторить бросок.

По данным полиции, правоохранители задержали мужчину, совершившего хулиганство в Аягозском районе области Абай.

"В отношении 54-летнего мужчины начато досудебное расследование за грубое нарушение общественного порядка. Все обстоятельства выясняются", – говорится в сообщении.

Добавим, что хулиганство, согласно статье 293 УК РК, – это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Оно наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом то же деяние, если оно:

совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

совершено неоднократно;

совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, –

наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

"Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок", – говорится в тексте УК РК.

Кроме того, деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.