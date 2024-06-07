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Обещала врачу жилье и деньги: 46-летнюю женщину задержали в Актюбинской области

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Врач разговаривает по телефону
Женщина разговаривает по телефону. Иллюстративное фото: Jose Luis Pelaez Inc / Getty Images

В Актюбинской области задержана 46-летняя женщина, которую подозревают в мошенничестве. По версии полиции, она обещала врачу содействие с квартирой, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации Polisia.kz, к правоохранителям с заявлением обратилась врач одной из районных больниц Актюбинской области.

"По словам врача, малознакомая женщина под предлогом оказания содействия в получении с государственного фонда безвозмездного кредита и получении квартиры как многодетной семье, завладела денежными средствами в сумме 2 млн тенге.

Потерпевшая перевела денежные средства через терминал. Подозреваемая в совершении данного преступления установлена и доставлена в отдел полиции. Ею оказалась 46-летняя женщина Актюбинской области. По факту мошенничества проводится досудебное расследование", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что несколько павлодарцев, надеясь выгодно продать одну квартиру и купить другую, остались без жилья. Подозреваемая в мошенничестве была задержана. А житель области Абай обманул людей на 60 млн тенге. Он обещал им помощь с покупкой залоговых квартир по заниженным ценам. Суд назначил мужчине более 4 лет лишения свободы.

Добавим, что согласно статье 190 УК РК, мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2114076-obeshchala-vrachu-zhile-i-dengi-46-letnyuyu-zhenshchinu-zaderzhali-v-aktyubinskoy-oblasti/

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