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Гибель 4-летней девочки во время январских событий в Алматы: дело снова направили в суд

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Молоток судьи и весы
Атрибуты суда. Иллюстративное фото: Michał Chodyra / Getty Images

Верховный суд вернул на новое судебное рассмотрение дело о смерти 4-летней девочки, которая погибла во время январских событий в Алматы из-за действий военнослужащего, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, уголовное дело в отношении военнослужащего Армана Жумана было рассмотрено в секретном режиме.

"По результатам кассационного рассмотрения судебные акты нижестоящих инстанций отменены, дело направлено на новое судебное рассмотрение в суд апелляционной инстанции", – говорится в сообщении.

Гибель 4-летней девочки во время январских событий

Трагедия произошла 7 января 2022 года в Алматы. Бывший уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин сообщала, что вечером, в 19:00, на пересечении улиц Сейфуллина и Сатпаева под обстрел попал автомобиль, в котором находились сестры. Младшая девочка, которой было 4 года, погибла на месте. Ее 15-летняя сестра была госпитализирована с пулевым ранением.

Дело о гибели 4-летней девочки изначально рассматривал Военный суд Алматинского гарнизона. Обвиняемым по делу проходил военнослужащий Арман Жуман. Его судили за превышение власти с применением оружия, повлекшее смерть несовершеннолетней.

Сам процесс проходил в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела секретных документов, которые не подлежат разглашению.

Также в Главной военной прокуратуре сообщали о том, что отец погибшей отказался от допуска к госсекретам. Подчеркивалось, что его предупредили о последствиях отказа.

Позже ведомство комментировало информацию о том, что отца погибшей во время январских событий девочки не допускают на судебное заседание. Позже на мужчину наложили штраф за распространение заведомо ложной информации.

В середине ноября 2023 года суд оправдал военнослужащего Жумана по делу о гибели 4-летней девочки. Однако прокуроры заявляли, что будет внесено апелляционное ходатайство на отмену приговора.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2113398-gibel-4-letney-devochki-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy-v-almaty-delo-snova-napravili-v-sud/

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