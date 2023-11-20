Отца погибшей во время январских событий 4-летней девочки оштрафовал суд в Алматы

В Алматы административный суд наложил на Айдоса Мелдеханулы, отца погибшей в январе 2022 года 4-летней девочки, штраф за распространение заведомо ложной информации, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается на официальной странице суда Алматы, А. Мелдеханулы был привлечен к ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Дело рассматривал Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы по части 3 статьи 456-2 КоАП.

"Из материалов дела следует, что М. 8 ноября текущего года опубликовал видеообращение в Facebook.

В указанной публикации М. озвучил, что по факту нападения на него соседа, имевшего место 21 октября текущего года, сотрудники полиции в отношении нападавшего бездействовали. При этом органы полиции не приняли его заявление и не пытались каким-либо образом реагировать", – говорится в сообщении.

Однако суд установил, что каких-либо заявлений и обращений в полицию со стороны М. не было. Более того, в разговоре с участковым М. отказался от претензий, сказав, что конфликт разрешен мирным способом.

"Таким образом, М. разместил в сети заведомо ложную информацию. М. вину не признал", – отметили в суде.

В итоге постановлением суда М. был признан виновным в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 456-2 КоАП. На него наложили безальтернативный административный штраф в размере 69 000 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Отметим, что Айдос Мелдеханулы является отцом 4-летней Айкоркем, которая была убита во время беспорядков в январе 2022 года в Алматы.

Гибель 4-летней девочки во время январских событий

Трагедия произошла 7 января 2022 года. Бывший уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин сообщала, что вечером, в 19:00, на пересечении улиц Сейфуллина и Сатпаева под обстрел попал автомобиль, в котором находились сестры. Младшая девочка, 4 года, погибла на месте. Ее 15-летняя сестра была госпитализирована с пулевым ранением.

Дело о гибели 4-летней девочки рассматривал Военный суд Алматинского гарнизона – первое заседание было назначено на 26 июля текущего года.

Обвиняемым по делу проходил военнослужащий Арман Жуман. Его судили за превышение власти с применением оружия, повлекшее смерть несовершеннолетней.

Сам процесс проходил в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела секретных документов, которые не подлежат разглашению.

Также в Главной военной прокуратуре сообщали о том, что отец погибшей отказался от допуска к госсекретам. Подчеркивалось, что его предупредили о последствиях отказа.

Позже ведомство прокомментировало информацию о том, что отца погибшей во время январских событий девочки не допускают на судебное заседание.

На прошлой неделе суд оправдал военнослужащего Жумана по делу о гибели 4-летней девочки во время январских событий. Однако прокурором будет внесено апелляционное ходатайство на отмену приговора.