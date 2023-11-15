Гибель 4-летней девочки во время январских событий в Алматы: суд оправдал военнослужащего
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Суд оправдал военнослужащего Армана Жумана по делу о гибели 4-летней девочки во время январских событий. Однако прокурором будет внесено апелляционное ходатайство на отмену приговора, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры.
Сегодня, 15 ноября, военным судом Алматинского гарнизона оправдан Арман Жуман.
Сообщается, что ранее он предан суду по обвинению в превышении власти с применением оружия, повлекшее смерть несовершеннолетней и причинение телесных повреждений двум лицам.
"В ходе прений государственный обвинитель просил признать Жуман виновным по предъявленному обвинению и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Прокурором будет внесено апелляционное ходатайство на отмену приговора", – сообщили в прокуратуре.
Гибель 4-летней девочки во время январских событий
Трагедия произошла 7 января 2022 года. Бывший уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин сообщала, что вечером, в 19:00, на пересечении улиц Сейфуллина и Сатпаева под обстрел попал автомобиль, в котором находились сестры. Младшая девочка, 4 года, погибла на месте. Ее 15-летняя сестра была госпитализирована с пулевым ранением.
Дело о гибели 4-летней девочки рассматривал Военный суд Алматинского гарнизона – первое заседание было назначено на 26 июля текущего года.
Сам процесс проходил в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела секретных документов, которые не подлежат разглашению.
Также в Главной военной прокуратуре сообщали о том, что отец погибшей отказался от допуска к госсекретам. Подчеркивалось, что его предупредили о последствиях отказа.
Позже ведомство прокомментировало информацию о том, что отца погибшей во время январских событий девочки не допускают на судебное заседание.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045932-gibel-4-letney-devochki-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy-v-almaty-sud-opravdal-voennosluzhaschego/