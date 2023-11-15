Гибель 4-летней девочки во время январских событий в Алматы: суд оправдал военнослужащего

Суд оправдал военнослужащего Армана Жумана по делу о гибели 4-летней девочки во время январских событий. Однако прокурором будет внесено апелляционное ходатайство на отмену приговора, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры.

Сегодня, 15 ноября, военным судом Алматинского гарнизона оправдан Арман Жуман.

Сообщается, что ранее он предан суду по обвинению в превышении власти с применением оружия, повлекшее смерть несовершеннолетней и причинение телесных повреждений двум лицам.

"В ходе прений государственный обвинитель просил признать Жуман виновным по предъявленному обвинению и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Прокурором будет внесено апелляционное ходатайство на отмену приговора", – сообщили в прокуратуре.

Гибель 4-летней девочки во время январских событий

Трагедия произошла 7 января 2022 года. Бывший уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин сообщала, что вечером, в 19:00, на пересечении улиц Сейфуллина и Сатпаева под обстрел попал автомобиль, в котором находились сестры. Младшая девочка, 4 года, погибла на месте. Ее 15-летняя сестра была госпитализирована с пулевым ранением.

Дело о гибели 4-летней девочки рассматривал Военный суд Алматинского гарнизона – первое заседание было назначено на 26 июля текущего года.

Сам процесс проходил в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела секретных документов, которые не подлежат разглашению.

Также в Главной военной прокуратуре сообщали о том, что отец погибшей отказался от допуска к госсекретам. Подчеркивалось, что его предупредили о последствиях отказа.

Позже ведомство прокомментировало информацию о том, что отца погибшей во время январских событий девочки не допускают на судебное заседание.