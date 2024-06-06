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Казахстанец лишился свободы из-за женских брюк

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Казахстанцу заменили условный срок на реальный
В зале суда. Фото: polisia.kz

Жителя области Абай приговорили к ограничению свободы за кражу женских брюк и мобильного телефона. Но из-за поведения осужденного условный срок заменили на реальный, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 37-летний житель области Абай, находясь в компьютерном клубе, тайно похитил мобильный телефон стоимостью 200 тыс. тенге. После, находясь в одном из торговых домов, совершил хищение пяти пар женских брюк и причинил ущерб на общую сумму около 25 тыс. тенге.

Суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

"В декабре 2023 года, скрывшись от пробационного контроля, осужденный не явился для постановки на учет в службу пробации, отсутствовал по месту жительства, тем самым нарушил возложенные на него судом обязанности", - рассказали в МВД.

В связи с постановлением Бескарагайского районного суда мужчина был объявлен в розыск. В ходе розыскных мероприятий его задержали в Семее. Сотрудниками службы пробации было направлено представление о замене ограничения свободы на лишение свободы.

"По данному факту состоялся показательный судебный процесс. Постановлением суда ему было заменено ограничение свободы на лишение свободы на неотбытый срок 1 год и 9 месяцев", - пояснила инспектор службы пробации Айгерим Кумарова.

Ранее стало известно, что в Алматы задержали мужчин, которых подозревают в систематической краже гаджетов в общественном транспорте. По данным полиции, они признались в содеянном. Их проверяют на причастность к возможным аналогичным преступлениям.

А в Шымкенте на видео попала кража скутера оригинальным способом - неизвестные унесли транспортное средство с места парковки прямо на руках. Подозреваемых в преступлении удалось задержать в течение пары суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2113356-kazahstanec-lishilsya-svobody-iz-za-zhenskih-bryuk/

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