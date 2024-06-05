Отдала почти 24 млн тенге: у жительницы Аксу три года вымогали деньги компроматом

Почти 24 миллиона тенге отдала жительница Павлодарской области из-за шантажа компроматом, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда. Шантаж длился почти три года.

На скамье подсудимых оказались двое павлодарцев, которые, по версии следствия, вымогали деньги на протяжении почти 3 лет у жительницы Аксу. Уголовное дело рассмотрели в закрытом режиме из-за интимных подробностей жизни участников суда.

По версии следствия, в период с 2021 по 2023 годы двое павлодарцев вымогали деньги у девушки. Угрожали некими сведениями, хранящимися на флешке. Жительница Аксу была настолько напугана, что брала кредиты, закладывала золото в ломбард и вынуждена была пойти даже на растрату денег из кассы.

"Потерпевшая длительное время изыскивала возможности и пошла на такие действия, когда вынуждена была, чтобы здесь перекрыть и эти сведения не были преданы огласке, она уже брала деньги из кассы, где работала в магазине", - пояснил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Кудабай Султанов.

Заявление в полицию девушка написала летом 2023 года, после чего подозреваемых задержали. В суде они пытались доказать, что с потерпевшей лишь требовали долг и заявили, что дело надо рассматривать по факту мошенничества.

Прокурор просил назначить 11 лет колонии, но суд, учитывая наличие только лишь смягчающих вину обстоятельства, срок назначил ниже.

"Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 194 ч.4 п.2 УК и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с конфискацией имущества", - огласил приговор отдельно в отношении каждого из подсудимых Кудабай Султанов.

Обоих также обязали вернуть потерпевшей почти 24 миллиона тенге, а также возместить моральный ущерб в 3 миллиона. Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что по статье 194 УК РК, вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

При этом, согласно 4 пункту статьи, предусмотрено лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что житель ВКО обратился в полицию с заявлением о вымогательстве под угрозой физической расправы. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. А в феврале этого года осудили фитнес-тренера, который выманил 3,5 млн тенге у замужней семейчанки. Он оказывал знаки внимания, а после - стал шантажировать ее перепиской и получил 3,5 млн тенге.