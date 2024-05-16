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"Угрожал семье": задержание жителя ВКО при передаче денег сняли на видео

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Задержание подозреваемого в вымогательстве в ВКО
Задержание. Фото: ДП ВКО

Житель ВКО обратился в полицию с заявлением о вымогательстве под угрозой физической расправы. Подозреваемого задержали и поместили под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, в полицию ВКО обратился местный житель, который испугался не только за себя, но и за своих родственников.

"Правоохранителям потерпевший сообщил, что мужчина вымогал у него 1 миллион тенге, пользуясь своим физическим превосходством, угрожая не только ему, но и его семье", - рассказали в ДП ВКО.

В результате оперативно-следственных действий при передаче 200 тыс. тенге оперативники задержали ранее судимого 37-летнего жителя Усть-Каменогорска.

"Злоумышленник дал признательные показания, у него изъяты денежные средства, подтверждающие его противоправные действия", - отметили в ведомстве.

По данному факту проводится досудебное расследование.

"За указанные деяния неминуема уголовная ответственность. Лицам, ставшим жертвами вымогательства, необходимо обращаться с заявлением в органы правопорядка, для первого шага достаточно лишь позвонить на оперативный канал 102", - напомнили в ДП ВКО.

Отметим, что по ст.194 УК РК вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

За вымогательство в Казахстане грозит от крупного штрафа до лишения свободы на 15 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2101436-ugrozhal-seme-zaderzhanie-zhitelya-vko-pri-peredache-deneg-snyali-na-video/

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