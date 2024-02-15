Шантажировал перепиской: фитнес-тренер выманил 3,5 млн тенге у замужней семейчанки

В Семее фитнес-инструктор оказывал замужней клиентке знаки внимания, а после стал шантажировать ее перепиской и получил 3,5 млн тенге. Мужчину осудили, передает NUR.KZ со ссылкой на Суд области Абай.

Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело о вымогательстве в крупном размере (п. 2 ч. 3 ст. 194 УК РК) рассматривалось в суде №2 Семея.

Суд установил, что житель города Семей, работая фитнес-инструктором в тренажерном зале, зная, что клиентка заведения замужем, начал оказывать девушке знаки внимания. Мужчина стал вести с ней переписку через приложение WhatsApp, в результате чего у них сложились дружеские отношения.

"Однако подсудимый стал вымогать у нее денежные средства путем угрозы распространения сведений из личных переписок. Под воздействием угрозы, находясь в состоянии страха, гражданка, опасаясь возможных негативных последствий для себя, стремясь избежать конфликта, передала вымогателю в общей сложности 3 506 680 тенге", - сообщили в суде.

Семейчанин был признан виновным и осужден к пяти годам лишения свободы.

Отметим, что п. 2 ч. 3 ст. 194 УК РК вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, совершенное с целью получения имущества в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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