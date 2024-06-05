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Нарушившего закон гражданина Турции нашли в донерной в Павлодаре

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Гражданин Турции нарушил законодательство РК
Гражданин Турции. Фото: ДП Павлодарской области

В Павлодарской области задержали иностранных граждан, которые работали в Казахстане незаконно. Одного из них обнаружили в донерной в областном центре, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, при отработке в одной из донерных полиция установила факт привлечения гражданина Турции к работе без соответствующих документов.

"За нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения в отношении иностранца и работодателя составлены административные материалы, наложены штрафы в размере 25 и 100 МРП (92 300 и 369 200 тенге) соответственно", - пояснил начальник миграционной службы ДП Павлодарской области Даулет Искаков.

А на стационарном посту "Бекет" возле поселка Шидерты стражи порядка выявили факт незаконного пребывания и осуществления трудовой деятельности в нарушение миграционного законодательства гражданином Узбекистана.

"Иностранец работает водителем на грузовом автомобиле у индивидуального предпринимателя. В отношении нарушителя составлены административные материалы и переданы в суд для принятия решения", - рассказали в ДП Павлодарской области.

В Майском районе трое граждан Узбекистана, приехавшие по гостевой визе, просрочили день выезда, при этом осуществляли трудовую деятельность без соответствующего документа. За нарушение в отношении иностранцев составлен административный материал, наложен штраф в размере 25 МРП (92 300 тенге). Наказан и работодатель, на него наложен штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге).

По итогам двух дней мероприятия в Павлодарской области полицейскими выявлены и привлечены к административной ответственности 91 иностранный гражданин и 43 гражданина Республики Казахстан.

В суды направили 52 административных материала. По результатам их рассмотрения в отношении 13 лиц приняты решения о выдворении из страны. Полицейскими пресечено 13 фактов незаконного использования иностранной рабочей силы.

"Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал-2024" продлится по 9 июня", - отметили в ДП региона.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области установили 25-летнего гражданина Узбекистана, который жил по поддельным документам на имя другого человека - 34-летнего казахстанца. Иностранец временно проживал с 37-летней гражданкой Казахстана.

А в Павлодарской области при проверке орошаемых полей на территории Аксу были установлены девять граждан Узбекистана, которые работали без соответствующих документов. Их привлекли к административной ответственности и выдворили из Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2112558-narushivshego-zakon-grazhdanina-turcii-nashli-v-donernoy-v-pavlodare/

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