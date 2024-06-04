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Иностранцев без документов нашли в полях в Павлодарской области

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Иностранные граждане работали в поле
Иностранные граждане. Фото: ДП Павлодарской области

Стражи порядка обнаружили граждан Узбекистана, незаконно ведущих трудовую деятельность на территории Аксу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, иностранцев обнаружили в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2024".

"При проверке орошаемых полей установлены девять граждан Республики Узбекистан, работавшие без соответствующих документов. За нарушение законодательства иностранцы привлечены к административной ответственности. Материал рассмотрен в суде. Решением суда все они выдворены за пределы Республики Казахстан", - рассказал начальник отдела полиции Аксу Дулат Токенов.

Граждане Узбекистана работали без документов
Граждане Узбекистана. Фото: ДП Павлодарской области

Также наказали и работодателя, который привлек иностранных граждан, но не успел узаконить их пребывание. На него наложили штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге).

Ранее в области Ұлытау сотрудники полиции выявили 16 иностранных граждан, незаконно работавших в Казахстане. Они трудились в Сатпаеве без соответствующего разрешения и документов. В итоге граждан Узбекистана и Таджикистана выдворили из страны.

Также стало известно, что троих нелегалов из Африки принудительно выдворили из Казахстана. Они нарушили миграционное законодательство - не покинули территорию страны в установленные законом сроки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2111916-inostrancev-bez-dokumentov-nashli-v-polyah-v-pavlodarskoy-oblasti/

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